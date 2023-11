Ac. Viseu recebe Prémio Mérito na Gala das Campeãs: «É um projeto para continuar e crescer»

O Académico de Viseu recebeu o Prémio Mérito na Gala das Campeãs pelo trabalho efetuado no futebol feminino. Em 2023, o clube lançou a aposta nesta vertente e o presidente Mariano López mostrou-se satisfeito com a distinção. O dirigente prometeu que a aposta é para continuar… e crescer."Recebo o prémio com um pouco de surpresa, mas fico feliz porque isto é reconhecimento do trabalho que o Ac. Viseu está a fazer, a investir na formação do futebol feminino, com as meninas a apostarem em ir para o Académico. É um projeto para continuar e evoluir. Há muito mais para crescer e o Ac. Viseu quer fazer parte desse crescimento", garantiu a Record.