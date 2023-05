Adepto do Benfica desenhou rosto de Pauleta com peças de LEGO: jogadora já reagiu

Entrar no Twitter e ver isto ADORO Obrigada @PocasPedro Já falamos para fazer uma troca, dás-me o "quadro" e eu dou-te uma prenda https://t.co/gzWjADfsRY — Paula Domínguez - Pauleta (@pauleta21_) May 16, 2023

Pedro Daniel Almeida, adepto do Benfica e fã de Pauleta, decidiu presentear a jogadora do Benfica com um 'quadro' do rosto da médio equipada com a camisola principal das águias."Boa tarde, Pauleta. Fiz esta foto tua só com peças LEGO e gostava de te oferecer como agradecimento por tudo o que já fizeste e vais continuar a fazer pelo nosso Benfica mas preciso de ajuda para saber como te entregar/fazer chegar. Obrigado e boa recuperação!", escreveu o adepto, através de um 'tweet' nas redes sociais que rapidamente chegou ao balneário da equipa feminina de futebol do Benfica. Cloé Lacasse, avançada internacional canadiana das águias, 'aprovou' a obra de arte e identificou a companheira na publicação, assim como várias dezenas de utilizadores que também 'aplaudiram' a iniciativa de Pedro Almeida. "Que 'legal', ela vai amar!", escreveu a camisola 20 das águias.Momentos depois, foi a vez de a própria Pauleta reagir ao desenho feito pelo adepto, prometendo uma troca de 'presentes'. Entrar no Twitter e ver isto. ADORO. Obrigada, Pedro. Já falamos para fazer uma troca, dás-me o "quadro" e eu dou-te uma prenda", escreveu a futebolista que se encontra a recuperar de lesão.