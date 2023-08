Adriana Gomes reforça a Lazio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Lazio anunciou esta quinta-feira a contratação de Adriana Gomes, proveniente do Nápoles. Na época passada, a médio portuguesa foi um dos destaques da equipa napolitana ao marcar 23 golos.Adriana Gomes, de 29 anos, chegou a Itália em 2020 para representar o Sassari Torres, da segunda divisão italiana, e duas épocas depois assinou pelo Nápoles, onde esteve nas duas últimas temporadas. Em Portugal, a jogadora esteve no Benfica, Sp. Braga e Boavista.Além de Adriana Gomes, a Lazio também apresentou Giulia Mancuso (ex-Cesena) e Popadinova (ex-Sassuolo).: T.O.