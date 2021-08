Ágata Filipa já marca na Escócia

Ágata Filipa estreou-se a marcar pelo Glasgow City e, como se não chegasse, também fez uma assistência. A defesa-esquerdo, que no mês passado trocou o Sp. Braga pela campeão escocês, já se tinha tornado na primeira jogadora portuguesa a jogar na Escócia e continua a deixar a sua marca.





Na deslocação do Glasgow City ao terreno do Hamilton Academy, em jogo a contar para a Taça da Liga Escocesa, a internacional portuguesa esteve em destaque no encontro e ajudou a equipa a alcançar os quartos-de-final.Recorde-se que esta quarta-feira, a partir das 18h15, o Glasgow City defronta o Servette, encontro referente à 1ª mão da Liga dos Campeões Feminina. O confronto coloca frente-a-frente várias atletas lusas. Do lado suíço, Inês Pereira, Inês Ribeiro e Mónica Mendes, vão defrontar a motivada Ágata Filipa. Uma coisa é certa, pelo menos uma portuguesa marcará presença na fase de grupos da Liga dos Campeões Feminina.