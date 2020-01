Alana O'Neill e Mimi Asom reforçam futebol feminino do Benfica

As futebolistas Alana O'Neill e Mimi Asom são reforços do Benfica, com o clube da Luz, líder do campeonato português, a anunciar esta terça-feira a chegada das duas futebolistas.

Alana O'Neill, de 23 anos, jogadora que pode jogar a extremo ou defesa, chega ao Benfica depois de ter iniciado a época nas suíças do Lugano.

"Fui defesa durante cinco anos, mas gosto muito de atacar. Joguei quatro anos na Universidade de Syracuse e pouco mais de uma temporada em Lugano, na Suíça", revelou a jogadora norte-americana em declarações à BTV.

Juntamente com Alana chega Mimi Asom, avançada de 22 anos, natural do Texas e que atualmente estava nas norueguesas do Arna-Bjornar

"Conhecia o Benfica, mas não tinha a noção da grandeza. Achei inacreditável e um grande projeto", disse a avançada.

A contratação das duas jogadoras acontece depois de, nos últimos dias, o Benfica ter anunciado a saída da brasileira Annaysa e da portuguesa Tita, emprestada até ao final da época ao Condeixa.

O Benfica lidera a Liga portuguesa de futebol feminino, com mais três pontos do que o Sporting, e oito para o Sporting de Braga, campeão em título.