Alfredina Silva deixa alerta sobre o futebol feminino: «As coisas só serão fáceis se as pessoas quiserem»

Alfredina Silva, uma das pioneiras no futebol feminino em Portugal, enalteceu o momento de celebração vivido na Gala das Campeãs e destacou o salto da modalidade nos últimos tempos, mas alerta que o caminho na evolução continuará a ser árduo."É um momento histórico, dedicado ao futebol feminino, nste encontro de gerações de um caminho que foi difícil para chegarmos aqui e que vai continuar a sê-lo. As coisas só serão fáceis se as pessoas quiserem", alertou, com um agradecimento: "Hoje é um momento de celebração. Agradeço às pessoas que se têm vindo a lembrar do futebol feminino e que o têm tornado um fenómeno. Muitas miúdas que temos a aparecer no futebol feminino são fruto da participação no Mundial."A ex-jogadora, que integrou a primeira convocatória de Portugal, em 1981, refere que esta "visibilidade é importante" para que as pessoas percebam que "o futebol feminino pode dar bons espetáculos." Internacional por 30 ocasiões, Alfredina espera que novas medidas "criem sempre um alargamento da base de formação para que que apareçam mais raparigas" a jogar futebol. "Vamos ter mais talentos, quadros competitivos mais fortes e isso dará mais ferramentas para estarmos mais bem preparadas para novos mundiais e europeus."