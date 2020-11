Alícia Correia assina contrato profissional com o Sporting

Alícia Correia assinou contrato profissional com o Sporting. Com apenas 17 anos, a lateral-esquerdo portuguesa está a viver um 2020 de sonho em termos profissionais, uma vez que, antes de receber este sinal de confiança por parte dos responsáveis leoninos, já se tinha estreado pela Seleção Nacional A no passado dia 23 de outubro, ao jogar 90 minutos na vitória por 3-0 frente ao Chipre, em jogo da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2021.





Em declarações aos meios oficiais do Sporting, a jovem futebolista, que chegou ao emblema de Alvalade em 2016, depois de ter representado o Barreirense, mostrou-se feliz por poder dar continuidade ao trabalho que tem realizado de leão ao peito."É um orgulho sentir que todo o meu trabalho tem vindo a ser valorizado. Acima de tudo, espero continuar como tenho feito até aqui. Um dos meus grandes sonhos era tornar-me profissional e poder fazê-lo num clube que aposta em mim e que me valoriza há cinco temporadas é muito bom", afirmou Alícia Correia, que deixou bem claro o objetivo que tem em mente: "Quero ser melhor a cada dia. Tenho 17 anos e estou num bom patamar, mas quero chegar mais longe e evoluir o máximo que conseguir."Esta temporada, Alícia Correia participou em quatro jogos da equipa principal do Sporting na Liga BPI e até marcou um golo na vitória expressiva por 9-1 frente ao Ouriense.