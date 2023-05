Alisha Lehmann arrasa críticos: «São pessoas que queriam ter a vida que levo...»

? "It gives me strength, 100% you want my life."



Aston Villa player Alisha Lehmann takes criticism on social media in her stride pic.twitter.com/LZQUH4TkSZ — Football Daily (@footballdaily) May 12, 2023

Alisha Lehmann, jogadora do Aston Villa e uma das mais conhecidas em Inglaterra, concedeu uma entrevista ao 'Football Daily' onde abordou as críticas que recebe nas redes sociais, referindo que é algo que ignora e que "não a afeta"."Claro que não é algo agradável de ouvir, até porque treinamos arduamente todos os dias. A mim dá-me forças porque sinto que essas pessoas [os críticos] queriam ter a vida que levo. Se pudéssemos trocar [trocariam]... Provavelmente trata-se de inveja ou do facto de as pessoas não quererem ver o nosso futebol, ou talvez estejam aborrecidas na vida e precisem de dizer alguma coisa", começou por dizer.E prosseguiu: "Claro que pelo computador é sempre mais fácil, não acho que alguém chegasse ao pé de nós e nos dissesse que éramos más e que as mulheres não sabiam jogar. São coisas que não leio, mas sinto-me mal pela minha família. Às vezes a minha mãe envia-me essas mensagens e eu respondo-lhe: 'Mãe, não leias isso, não é importante'. É algo que não me afeta. Só fico mal pelas pessoas próximas de mim que depois me vêm perguntar acerca disso. Sou forte e confio no que estou a fazer, se as pessoas não estão contentes com isso é a escolha delas", rematou.Refira-se que o Aston Villa é a terceira equipa que Lehmann representa em Inglaterra. Na temporada 2018/19 jogou ao serviço do West Ham e em 2020/21 passou por um empréstimo no Everton.