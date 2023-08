Alisha Lehmann mais popular do que... Federer

Alisha Lehmann representa o Aston Villa e está atualmente ao serviço da Suíça no Mundial feminino, mas a sua grande legião de fãs não se deve propriamente ao que faz dentro das 4 linhas. Apesar de não ser a melhor jogadora do Mundo, a atacante de 24 anos é um autêntico fenómeno nas redes sociais, ao ponto de contabilizar mais seguidores do que o compatriota... Roger Federer.

Entre TikTok, Facebook, Twitter e Instagram, a futebolista helvética conta com 24 milhões de seguidores, sendo que cada partilha tem sempre milhares de interações. Para se ter noção, Alisha é a futebolista mais popular do Planeta e até consegue suplantar verdadeiras estrelas do desporto masculino do seu país, como são os casos de Federer, Shaqiri e Granit Xhaka. Quanto ao tenista, considerado por muitos como o melhor de todos os tempos, tem 12 milhões de seguidores no Instagram, menos dois milhões do que a futebolista. "Nunca sonhei com isto. Obviamente tenho orgulho, mas isso não muda nada. Não me acho melhor do que ninguém por causa disso. Venho de família humilde", disse Alisha, que soma seis golos em 40 jogos pela Suíça.