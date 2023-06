Alvalade vai receber final da Champions feminina de 2025

The @UWCL final goes to... !



The Estádio José Alvalade (home to Sporting Clube de Portugal) in Lisbon was appointed to host the #UWCL Final in 2025.



A UEFA anunciou esta quarta-feira, após reunião do Comité Executivo em Nyon, na Suíça, que a final da Liga dos Campeões de 2025 será disputada no Estádio de Alvalade, a casa do Sporting.Esta será a segunda vez que a decisão da Champions feminina é disputada no nosso país, depois da decisão de 2013/14 ter sido jogada no Estádio do Restelo. Na altura, o triunfo foi para o Wolfsburg, graças a uma vitória por 4–3 diante do Tyresö.