Ana Afonso vai apitar final da Taça de Portugal entre Sporting e Famalicão

A FPF anunciou esta sexta-feira que a árbitra Ana Afonso vai dirigir a final da Taça de Portugal de futebol feminino entre Sporting e Famalicão, marcada para amanhã (15h15) no Jamor.A juíza da AF Porto terá como assistentes Cátia Tavares e Cristiana Costa. Sara Alves será a quarta árbitra.Recorde-se que a final da prova conta com VAR, que estará a cargo de Rui Oliveira, também da AF Porto. Estará auxiliado, na Cidade do Futebol, por Vasco Santos e Catarina Campos.Nota ainda para a presença de Sara Pinheiro, árbitra jovem desgnada pela APAF para integrar a equipa de arbitragem.