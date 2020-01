Ana Borges falha ida do Sporting a Braga

Ana Borges, uma das figuras da equipa de futebol feminino do Sporting, vai falhar a deslocação das leoas ao terreno do Sp. Braga, este domingo, no jogo grande da 12.ª jornada da Liga BPI.





A avançada foi punida com base no que foi escrito pelo delegado no seu relatório da partida contra o Ouriense e, apesar de o Sporting ter recorrido a solicitar a suspensão da punição, o Conselho de Disciplina da FPF indeferiu o pedido verde e branco e manteve o castigo de um encontro à jogadora.