Ana Capeta bisou contra o Benfica: «Foram dois golos especiais»

Ana Capeta foi uma das figuras do dérbi feminino deste sábado, que o Sporting ganhou, por 3-0. A jogadora leonina marcou dois grandes golos e mostra-se orgulhosa do seu desempenho.





"Foram dois golos especiais, foram contra o Benfica. O mais importante é que ganhámos e ficámos com os três pontos. Acho que tenho uma boa espontaneidade de remate", constatou a jogadora."Não saímos daqui mais confiantes, saímos com a confiança com que vínhamos. Temos uma mentalidade vencedora", acrescentou.