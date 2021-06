Ana Nogueira e Catarina Pereira reforçam o Sp. Braga

Ana Nogueira e Catarina Pereira foram anunciadas esta sexta-feira como reforços da equipa feminina do Sp. Braga para a próxima época.





A primeira tem 17 anos e chega do Fiães, clube que desceu à 2.ª divisão. A defesa considerou ser um passo importante na ainda curta carreira."Todos sabemos que o Sp. Braga é um dos grandes do futebol feminino português e chegar a este patamar com a minha idade é muito bom. É fruto do meu trabalho nos últimos anos. Ao aumentar o nível de exigência, vou também subir o meu rendimento. Sou uma jogadora 'raçuda', não desisto à primeira e vou até ao fim. Gosto de sentir a equipa unida dentro de campo", começou por assumir ao site do clube minhoto.E prosseguiu: "Vou dar tudo por tudo por esta camisola. Estou onde quero, estou a viver um sonho neste momento", vincou.Já Catarina Pereira representava o Futebol Benfica, que também foi despromovido ao segundo escalão, e conta já com algumas internacionalizações pelas seleções jovens portuguesas. A lateral, de 20 anos, mostrou-se orgulhosa por assinar pelos bracarenses."É um sentimento inexplicável. É um orgulho representar um clube com a dimensão do Sp. Braga. É um sinal de confiança e é um sinal que não têm medo de apostar na juventude", frisou aos meios do clube."Gosto de ter bola e de atacar, apesar de ser defesa. Sou boa taticamente e estou sempre pronta para ajudar a equipa", finalizou.Estas duas contratações fazem aumentar para quatro os reforços do Sp. Braga - que terá João Marques a orientar a equipa - para a próxima época, depois das apresentações de Carolina Mendes e Patrícia Morais