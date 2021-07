Ana Rute no Sp. Braga "para conquistar títulos"

Ana Rute chega a Braga com a bagagem cheia de sonhos e vontade de triunfar. A média ofensiva, de 23 anos, falou a Record e mostrou-se certa de que fez a melhor escolha para a sua carreira.





"O sentimento é de grande ambição e de esperança em poder ajudar e participar na conquista de títulos pelo Sp. Braga. Este é um dos clubes históricos no futebol feminino em Portugal e eu trago muita vontade e fome de vencer", sublinhou a jogadora, que nas últimas três temporadas alinhou no Condeixa, tendo nesse período disputado 71 jogos e marcado 49 golos."Ajudei o Condeixa a estar entre os melhores da Liga BPI e depois das chamadas à seleção, senti que era o momento de dar o próximo passo e testar as minhas capacidades". Apesar de ter mais convites – Famalicão e Torreense demonstraram também interesse na jovem jogadora -, Ana Rute sente que em Braga tem todas as condições para triunfar. "O meu desejo e a minha ambição na conquista de títulos, levou-me a optar pelo Sp. Braga, pois acredito que podemos dar muitas alegrias aos adeptos. Serei mais uma para diariamente ajudar o clube a conquistar os objetivos traçados para esta época", sublinhou.