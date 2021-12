André Vale: «Temos de estar nestes palcos para chegar ao nível de Lyon e Bayern»

André Vale, treinador-adjunto do Benfica, sublinhou esta terça-feira o crescimento que a equipa tem registado ao longo da participação na fase de grupos da Champions, que termina amanhã (17h45, hora portuguesa) com a visita ao Bayern Munique."Queremos ser nós próprios e manter a nossa identidade. Entrámos na Champions de forma humilde e respeitosa. Mas temos vindo a soltar-nos um bocadinho e a vir em crescendo. No primeiro jogo com o Bayern jogámos muito na transição, apostámos num bloco mais baixo e depois nas saídas em transição. Conseguimos fechar o caminho ao Bayern. Entrámos com estratégia que foi cumprida à risca pelas jogadoras e isso permitiu-nos o empate. Se calhar não tivemos tanta bola como queríamos, mas é normal. Foi o nosso primeiro jogo de sempre numa fase de grupos deste novo formato e temos vindo a soltar-nos. Com o Lyon conseguimos ter mais bola, criar várias situações perigosas e queremos manter isso. Mostrar quem somos, qual o nosso percurso e crescimento, o que queremos fazer e quem queremos ser", começou por analisar André Vale, em conferência de imprensa antes da partida para a Alemanha."Não queremos fechar-nos e tentar jogar em transição. Queremos mostrar a qualidade das nossas jogadoras e da nossa equipa. Já não temos nada a perder e na realidade nunca tivemos, só tivemos a ganhar nesta fase de grupos. Viemos para aprender e temos aprendido e crescido muito. É nestes palcos que temos de estar para continuar a crescer, com ambição de jogar um futebol ao mesmo nível de Lyon e Bayern dentro de pouco tempo", acrescentou o técnico das águias.O Benfica soma 4 pontos (uma vitória e um empate) e, para André Vale, somar pelo menos mais um "seria fantástico". "Entramos sempre para ganhar e fazer o melhor possível. Sabíamos que o grupo era muito complicado, o sorteio não nos foi favorável. Todo o ponto que conseguíssemos fazer seria e será fantástico. Objetivo inicial era aceder a esta fase de grupo e foi feito com muita categoria. A partir daí o que viesse era lucro. Foi um grande crescimento exponencial que tivemos. A ganhar, a empatar ou a perder, todos os momentos em que conseguimos aprender e crescer têm feito a diferença. Passo a passo vamos melhorando e crescendo", justificou.O técnico descarta poupanças na equipa, mesmo tendo em conta o calendário apertado. "É o tipo de jogos em que todas as jogadoras querem jogar. Ficariam desiludidas connosco se a nossa atitude fosse uma de ‘já estamos eliminados, não vimos aqui fazer nada, vamos apenas dar oportunidades’. Nada disso. Vamos a todos os campos para honrar a camisola, mostrar que o nosso trabalho está sempre presente. Ideia é sempre orgulhar os nossos adeptos e marcar a nossa imagem e a nossa presença. Vamos apresentar a equipa mais forte e vamos dar tudo, independentemente de três dias depois já termos jogo para competição interna. Tem sido muito duro lidar com a quantidade de jogos e viagens que temos tido. Além do desgaste físico, o desgaste mental é difícil de lidar. Jogar de três em três dias, jogos de alta intensidade e alta pressão. Apesar de serem os palcos onde queremos estar, requer algum período de recuperação e adaptação. Parabéns às jogadoras por chegarmos aqui e notarmos nelas esta ambição de ir ao Bayern com tudo para tentar ganhar", concluiu.