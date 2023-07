Andrea Norheim reforça Sporting até 2025: «Venho da Noruega e somos vikings»

Andrea Norheim é reforço do eixo da defesa da equipa feminina de futebol do Sporting para as próximas duas épocas.A central de 24 anos, que nas duas últimas temporadas representou as dinamarquesas do HB Køge, assinou até 2025 e é mais uma opção para a treinadora Mariana Cabral em 2023/24."Sinto-me muito entusiasmada e feliz por estar no Sporting. Estou ansiosa por começar a jogar", começou por dizer a jovem norueguesa aos meios de comunicação do clube, apresentando-se como uma jogadora "muito forte fisicamente": "Venho da Noruega e somos vikings. Sinto-me confortável com bola, gosto de fazer passes curtos e manter a posse".Andrea Norheim, antes do HB Køge, pelo qual se sagrou campeã da Dinamarca, também já conquistara o título na Suécia, pelo Pitea IF. Na Noruega, vestiu as camisolas do Avaldsnes IL e do Klepp IL. Jogou também no Lyon. "Foi muito bom estar num clube tão grande como o Olympique Lyonnais e jogar com algumas das melhores jogadoras do Mundo. Foi uma experiência muito positiva e aprendi muito", garantiu a atleta que disputou as duas últimas edição da Champions feminina.A central norueguesa deu conta do que conhece do Sporting. "O Cristiano Ronaldo é a grande referência quando penso no clube. Além disso, o Sporting tem uma Academia muito boa e forma grandes jogadoras", apontou, deixando elogios à Liga portuguesa. "Cresceu muito nos últimos anos, é um campeonato muito competitivo e é muito interessante estar aqui. Espero muita competição entre todas as equipas e ganhar troféus", apontou.Norheim deixou ainda um apelo e uma garantia. "Espero ver o máximo de adeptos nas bancadas, vou dar sempre tudo para ganhar todos os jogos e troféus para o clube", rematou.