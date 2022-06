Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Andreia Faria: «Estamos no ponto de viragem da seleção» Aos 22 anos conta com 14 internacionalizações e vai estrear-se num Campeonato da Europa. A centrocampista concilia o futebol profissional com os estudos superiores, mostra ambição para o futuro e desafia à presença de outro 'grande'





• Foto: Sérgio Lemos