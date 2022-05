Andreia Faria renova contrato com o Benfica até 2024

O Benfica oficializou esta terça-feira a renovação de contrato de Andreia Faria, médio de 22 anos, até 2024.





"É um orgulho poder prolongar o contrato com esta grande instituição que é o Sport Lisboa e Benfica. Espero ficar muitos mais anos, porque é o meu clube do coração e é um clube que adoro representar. É um motivo de orgulho. Já estou nesta casa há quatro anos. São 116 jogos, espero atingir muitos mais e que continuem a ser assim: recheados de vitórias e bons sentimentos", disse Andreia Faria, em declarações em exclusivo à BTV.Na última temporada, Andreia Faria realizou um total de 33 jogos, tendo apontado dois golos e uma assistência.Nas águias desde 2018, a internacional portuguesa em 13 ocasiões já conquistou um total de sete títulos: 2 Campeonatos Nacionais, 2 Taças da Liga, 1 Supertaça, 1 Taça de Portugal e 1 Campeonato Nacional da 2.ª Divisão, mas assume que a mais recente conquista da Liga BPI "é a mais importante" de todas."A conquista da Liga BPI é a mais importante, porque permite-nos jogar na Champions League, que é um ambiente em que todas as jogadoras querem estar, porque estão as melhoras jogadoras e equipas. É muito bom para nós jogarmos a Liga dos Campeões", acrescentou, vincando o desejo para o futuro: "No Benfica só pensamos em jogar para vencer. Portanto, queremos conquistar o Tricampeonato na próxima época."