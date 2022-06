Andreia Jacinto assina pela Real Sociedad por três épocas

A futebolista internacional portuguesa Andreia Jacinto, uma das escolhidas para o Europeu em Inglaterra, é reforço das espanholas da Real Sociedad, num contrato válido por três épocas.

"A Real Sociedad e Andreia Jacinto chegaram a um acordo para a contratação da jogadora pelo clube até ao final da época de 2024/25", assinalou na sua página oficial o vice-campeão espanhol, atrás do FC Barcelona.

Na mesma nota, o clube basco lembra que a futebolista, de 20 anos, termina contrato Sporting no final de junho, depois de uma época em que conquista a Taça de Portugal e a Supertaça e foi eleita a jogadora revelação da Liga.

"Estou muito feliz por estar aqui e com vontade de começar a época. Posso trazer tranquilidade em campo e penso que tenho condições para ajudar a equipa. Com as minhas qualidades e as da equipa, que são muitíssimas, podemos fazer uma grande época", disse Andreia Jacinto, citada pelo clube espanhol.

A médio, que fez quase toda a carreira no Sporting, clube a que chegou ainda juvenil, proveniente do Estoril Praia, é uma das escolhidas do selecionador Francisco Neto para o Europeu que decorre entre 6 e 31 de julho.

