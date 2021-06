Andreia Jacinto renova contrato com o Sporting

O Sporting oficializou esta quarta-feira a renovação de contrato de Andreia Jacinto, médio internacional portuguesa de 19 anos que representa o clube desde 2016.





Em declarações ao sítio oficial dos leões na Internet, Andreia Jacinto não escondeu estar a viver um sonho: "Parece que estou a sonhar porque o meu grande sonho de criança era jogar no Sporting e agora estou aqui a jogar e ao lado das minhas grandes referências no meio-campo, a Fátima Pinto e a Tatiana Pinto, é algo incrível mesmo", começou por dizer a internacional 'AA' pela Seleção feminina."Confesso que nunca pensei que ia ser tudo tão rápido, pensei que ia demorar mais algum tempo a viver algumas das coisas que estou a viver, mas ainda bem que foi tudo num relâmpago porque é mesmo um grande orgulho para mim", acrescentou.Na última temporada, Andreia Jacinto realizou 26 jogos com a camisola das leoas, tendo marcado três golos.