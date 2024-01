Andreia Norton é operada de urgência e falha jogo do Benfica com o Barcelona

A média do Benfica Andreia Norton foi operada na noite de segunda-feira a uma apendicite aguda, informou esta quarta-feira o clube encarnado, adiantando que, para além de falhar o encontro de quarta-feira, da Liga dos Campeões, frente ao Barcelona, a internacional portuguesa é baixa "nas próximas semanas"."A Andreia Norton foi operada ao apêndice e não vai estar connosco nas próximas duas ou três semanas", confirmou, entretanto, a treinadora Filipa Patão, na antevisão do encontro com as catalãs. "É mais uma baixa, principalmente no meio-campo, mas como costumo dizer,o azar de umas é a sorte de outras. Temos jogadoras que conseguem fazer várias funções e um grupo de trabalho grande e competente", desvalorizou.Norton junta-se a Valéria Cantuário, Pauleta, Letícia e Kika Nazareth no lote de indisponíveis para o encontro da sexta jornada.De regresso está Lúcia Alves, após cumprir um jogo de suspensão na vista ao Rosengard, na quinta-feira, que confirmou o histórico apuramento das encarnadas para os quartos de final, pela primeira vez após três presenças na fase de grupos.De fora ainda está Chandra Davidson, anunciada na semana passada como reforço, mas que ainda não pode ser inscrita para esta fase da competição.