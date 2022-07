Andri Violari e Marie-Yasmine Alidou reforçam futebol feminino do Famalicão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A cipriota Andri Violari e a canadiana Marie-Yasmine Alidou são reforços da equipa de futebol feminino do Famalicão, anunciou esta sexta-feira o clube da primeira divisão nacional.

As atletas, ambas internacionais, têm 25 e 27 anos, respetivamente. Andri Violari é avançada e chega do Chipre (Nea Salamina FC) depois deter sido eleita MVP (jogadora mais valiosa) do principal campeonato cipriota na última época.

Mimi, como é tratada Marie-Yasmine Alidou, é média e chega do Canadá (Montreal), depois de ter passado por países como Suécia, França, Espanha e Noruega.