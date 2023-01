Anjos, Mia Rose e Rui Porto Nunes treinaram com a equipa feminina do Benfica

Foi uma divertida no campo sintético do Estádio da Luz, em Lisboa, com a presença dos 'Anjos' Nélson e Sérgio Rosado, da cantora Mia Rose e do ator Rui Porto Nunes no treino da equipa feminina do Benfica, que, depois da goleada de domingo ao Amora para a Liga BPI, começou esta segunda-feira a preparar a receção ao rival Sporting, para os 'quartos' da Taça de Portugal , marcada para sábado (15 horas) na Luz.Antes do início da sessão, orientada pela treinadora Filipa Patão, na qual participaram, os convidados falaram aos jornalistas. "Viemos aprender, pois o Benfica tem um plantel incrível", afirmou Mia Rose. Já Rui Porto Nunes atirou: "Já vi alguns jogos e o Benfica tem feito uma grande época. Tem tudo para ganhar o dérbi".Quanto aos irmãos Rosado, estavam satisfeitos pela presença e Nélson afirmou: "É um privilégio poder partilhar o talento das nossas atletas. A estrutura profissional do Benfica é de louvar". E Sérgio Acrescentou: "A nossa missão, hoje, é divulgar o trabalho delas, pois as pessoas ainda pensam que não existe grande profissionalismo no futebol feminino".Quanto ao dérbi de sábado, Nélson Rosado tem as melhores expectativas: "Será certamente um bom jogo de futebol entre duas equipas que vão dar tudo para passar à fase seguinte, como tal espero que muita gente venha ao Estádio da Luz."