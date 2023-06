Árbitra manda adeptos sair do estádio após confusão entre pais de jogadoras nas bancadas

A árbitra Bárbara Domingues, da Associação de Futebol de Viana do Castelo, acabou por estar em destaque no passado sábado, em jogo de sub-15 da Taça Nacional de futebol feminino entre Brito SC e Valadares Gaia.Isto porque na segunda-parte do encontro, gerou-se uma confusão nas bancadas entre pais de jogadoras das duas equipas e a juíza da partida decidiu interromper o duelo entre os dois clubes, tendo depois informado que só o reatava se os adeptos abandonassem a bancada central do Parque de Jogos do Brito SC.O público acabou então por sair do recinto e o jogo decorreu até final à porta fechada, tendo terminado com o triunfo da formação de Gaia por 3-0.