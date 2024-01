Autocarro do Benfica avaria a caminho de jogo da Taça e Famalicão quis dar uma ajuda

O autocarro do Benfica que seguia com a equipa de futebol feminina esta manhã para Famalicão - para onde está agendado o encontro das duas equipas para os oitavos de final da Taça de Portugal - avariou em Santo Tirso, cerca de 14 quilómetros antes do destino final.Segundoapurou, o Famalicão prontificou-se de imediato para arranjar uma outra viatura para ir buscar as jogadoras encarnadas (tendo-o, inclusive, conseguido), mas a equipa orientada por Filipa Patão acabou por realizar o que faltava da viagem no autocarro de substituição do clube da Luz.O jogo, que estava agendado para as 11 horas, foi remarcado para as 11H30.