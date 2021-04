Barcelona e Bayern ganham vantagem nas 'meias' da Liga dos Campeões

O FC Barcelona, com um empate 1-1 no reduto do Paris Saint-Germain, e o Bayern Munique, vitorioso por 2-1 na receção ao Chelsea, ganharam este domingo vantagem nas meias-finais da Liga dos Campeões de futebol feminino.

Em França, as catalãs adiantaram-se no marcador logo aos 13 minutos, por intermédio de Jennifer Hermoso, mas as locais não demoraram muito a restabelecer a igualdade, o que conseguiram aos 21', com um tento da norte-americana Alana Cook.

Até ao final, o marcador já não funcionou, pelo que o Barça parte em vantagem para a segunda mão, na qual vai tentar vingar as eliminações de 2015/16 (0-0 em casa e 0-1 fora, nos quartos de final) e 2016/17 (1-3 em casa e 0-2 fora, nas meias-finais).

O conjunto espanhol tenta repetir a presença na final de 2018/19, perdida para o Lyon, e as parisienses replicar 2014/15 e 2016/17, nas quais perderam para o FFC Frankfurt e também com o Lyon, o pentacampeão em título que a equipa da capital gaulesa arredou nos quartos de final (0-1 em casa e 2-1 fora).

Na outra meia-final, de uma competição em que é garantido um novo campeão, o oitavo da história da competição, à 20.ª edição, o Bayern superou o Chelsea com tentos de Sydney Lohmann, aos 12 minutos, e da sueca Hanna Glas, aos 56'.

Pelo meio, aos 23 minutos, a germânica Melanie Leupolz apontou o tento das inglesas, que, como as bávaras, procuram a primeira presença na final, marcada para 16 de maio, em Gotemburgo, na Suécia.

Os encontros da segunda mão das meias-finais estão agendados para o próximo domingo, dia 2 de maio.