Benfica: Ana Vitória sofreu lesão nos ligamentos do joelho direito

Ana Vitória, avançada do Benfica, lesionou-se no joelho direito e vai ficar afastada dos relvados durante um período "não inferior a seis semanas", segundo informou o clube da Luz em comunicado. A jogadora brasileira, de 21 anos, fez uma entorse com lesão do ligamento colateral medial, durante o encontro da última jornada da Liga BPI, frente ao Condeixa.





Estas últimas semanas têm sido de azar para a equipa encarnada, que já havia perdido Amélia Silva, também por lesão, no jogo anterior, em casa, diante do Marítimo. Neste caso, a jovem, de apenas 18 anos, vai ficar afastada dos relvados perto de nove meses, já que o problema é bem mais grave: rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.