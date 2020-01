Benfica anuncia internacional sueca através do desafio do momento

O Benfica anunciou a contratação de Julia Spetsmark, internacional sueca de 30 anos que se mostra muito empolgada com este novo passo na carreira.





Dolly Parton Challenge já é viral: clubes, figuras do desporto e outras celebridades inundam redes sociais



Dolly Parton Challenge já é viral: clubes, figuras do desporto e outras celebridades inundam redes sociais

"É impressionante o que as mulheres do Benfica fizeram na época passada e continuam a fazer. Os jogos, a união, as vitórias, os títulos... Estou maravilhada com a ambição que o clube está a mostrar. Acredito que esta equipa estará no futuro a competir por grandes títulos também fora de Portugal. Obviamente queria fazer parte da história que estão a construir e por isso estou aqui", referiu já de águia ao peito.A avançada chega à Luz proveniente do North Carolina Courage, dos Estados Unidos, mas também já atuou no QBIK, Sunnana, Orebro e Djurgarden da Suécia e nos ingleses do Manchester City.Nas redes sociais, as águias anunciaram a jogadora recorrendo ao desafio da moda, o 'DollyPartonChallenge'.