Benfica anuncia jogadora mais jovem de sempre em Portugal a assinar contrato profissional

O Benfica anunciou esta terça-feira ter assinado um contrato com Ana Clara Oliveira, um vínculo válido até junho de 2027. Segundo as águias, Clarinha, como é conhecida, "é a atleta mais jovem de sempre em Portugal a assinar um contrato profissional nas competições femininas de futebol".A avançada que cumpriu 16 anos no último domigo explicou o momento de felicidade à televisão do clube. "É um momento muito importante na minha vida profissional e pessoal. É um voto de confiança que o Benfica me está a dar. Tenho de aproveitar cada momento, este é um deles. Se o Benfica me está a dar esta oportunidade, eu vou agarrá-la e lutar por tudo com este símbolo ao peito", reiterou Clarinha, que atua na equipa de juniores das encarnadas.