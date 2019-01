Benfica apresenta Ana Vitória

Já chegou o último reforço para a equipa feminina do Benfica. Trata-se de Ana Vitória, brasileira de 18 anos, que foi esta tarde apresentada como a "cereja no topo do bolo" do futebol feminino encarnado.Fernando Tavares, vice-presidente dos encarnados, mostrou-se muito satisfeito por ter a centro-campista de águia ao peito e confessa "namoro antigo". "Sempre esteve no topo da nossa lista e hoje encerra-se o ciclo de contratações que se iniciou em julho passado. A Ana Vitória é a cereja no topo do bolo e, sem ela, este projeto não estaria totalmente completo", refere o dirigente, acrescentando que o Benfica contratou uma "campeã, ganhadora e líder".Por sua vez, Ana Vitória garante que "está pronta para vestir a camisola 10 do Benfica". "Sei da responsabilidade que é vestir esta camisola e vou fazer de tudo para a honrar. Só penso em trabalhar aqui e não podia estar mais feliz", frisa a brasileira que confessa o sonho e as expectativas de jogar na Europa: "Sempre sonhei com a Champions e não me arrependo de sair do Brasil."A estreia do mais recente reforço do Benfica pode acontecer já no domingo, no dérbi frente ao Sporting B.