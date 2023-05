Benfica assina parceria estratégica com o Gotham FC, dos Estados Unidos

O Benfica e o Gotham FC, emblema da NWSL (Liga profissional de futebol feminino dos Estados Unidos), oficializaram esta quarta-feira uma parceria estratégica que tem como principal objetivo o desenvolvimento de talento, partilha de conhecimentos e desenvolvimento das várias áreas relacionadas com o futebol feminino.

"O Benfica pode beneficiar muito [desta parceria]. O futebol feminino nos Estados Unidos está muito avançado, há 12 milhões de senhoras a competir, federadas. O futebol feminino está muito mais avançado na América. Com o investimento e com a vontade que o Benfica tem mostrado nos últimos anos, estamos a dar passadas largas e havemos de chegar ao nível deles muito rapidamente. De um lado e do outro do oceano, há objetivos iguais", disse Bernardo Faria de Carvalho, diretor da expansão internacional do Benfica, em declarações ao site oficial dos encarnados.

Já Josh Murphy, consultor sénior do Gotham FC para as operações e parcerias de futebol, realçou a "comunidade portuguesa gigante" que apoia o clube, sublinhou a experiência da equipa no futebol feminino. "Sentimos que somos uma espécie de veteranos da liga, queremos mostrar isso, a nossa experiência, o nosso talento, a nossa juventude... A equipa feminina do Gotham está a crescer rapidamente, é notório em tudo: na formação, na interação com os adeptos... Temos uma comunidade portuguesa gigante a apoiar-nos", vincou, finalizando: "Ao lado do Benfica, esta parceria oferece uma oportunidade de trazer uma conexão familiar de Portugal para a comunidade portuguesa de Nova Iorque e Nova Jérsia, e, ao mesmo tempo, posiciona o Gotham FC como uma marca global. Juntos, o nosso compromisso ajudará a desenvolver o jogo e a expandir o nosso alcance nos Estados Unidos e internacionalmente", vincou.