Benfica bate recorde nacional de golos em futebol feminino e vence Casa do Povo do Pego

A secção fundada pelas águias esta temporada havia vencido por 28-0 já em duas ocasiões. Logo na estreia a nível oficial a 16 de setembro, diante do Ponte Frielas, e mais tarde, à quarta jornada do campeonato, quando visitou o reduto do União de Almeirim.Ao todo, a formação orientada por João Marques já apontou 257 golos e ainda não sofreu qualquer tento em jogos do campeonato. As águias ocupam a liderança da prova com 42 pontos mais 12 do que o Sporting B que menos dois encontros disputados.Na quarta-feira o Benfica desloca-se ao terreno do primodivisionário Marítimo para disputar a terceira eliminatória da Taça de Portugal, um dos grandes objetivos na temporada de estreia no futebol feminino.