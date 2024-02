Benfica bate Torreense no regresso de Pauleta aos relvados após um ano de ausência por lesão

O Benfica venceu esta quarta-feira o Torreense num jogo em atraso da jornada 12 da Liga BPI. A partida realizada no Benfica Campus ficou marcada pelo regresso de Pauleta aos relvados quase 1 ano depois da grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A espanhola entrou e… marcou de penálti.A equipa de Filipa Patão inaugurou o marcador quase no final da primeira parte por intermédio de Andreia (40') após uma grande jogada individual a partir do corredor esquerdo. Em cima do intervalo, Marie Alidou (45'+1) aumentou a vantagem das encarnadas na sequência de um pontapé de canto marcado por Anna Gasper. Nos descontos da segunda parte, Pauleta (90'+1) converteu um penálti e fixou o marcador em 3-0.Com este resultado, o Benfica continua na liderança, com 34 pontos. O Sporting é segundo classificado, com 30, e o Sp. Braga fecha o pódio com 25.