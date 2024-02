Benfica conhece hoje o rival dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina

Tem hoje lugar em Nyon, na Suíça, o sorteio dos quartos-de-final da Liga dos Campeões feminina para os quais o Benfica se apurou, sendo a primeira equipa portuguesa a consegui-lo. As encarnadas ficam a saber se defrontam as francesas de Lyon ou PSG, ou as inglesas do Chelsea na discussão para chegar às meias-finais da principal prova europeia a nível de clubes. Entretanto, o primeiro golo das águias no épico empate com o Barcelona (4-4), aos 26’, da autoria da canadiana Marie Alidou, assistida de calcanhar por Jéssica Silva, está nomeado para golo da fase de grupos da Champions.