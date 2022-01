Benfica contrata guarda-redes ao West Ham

O Benfica oficializou esta quinta-feira a contratação da guarda-redes Katelin Talbert ao West Ham. A norte-americana é a mais recente contratação das águias para a equipa feminina de futebol e em declarações aos canais oficiais do clube não escondeu o entusiasmo pela nova etapa na ainda curta carreira profissional."O Benfica é um clube enorme e é uma grande oportunidade para mim. Estou entusiasmada por poder trabalhar e jogar aqui. É um clube com imensos adeptos. É um ótimo clube para estar e estou a adorar estes primeiros tempos. É o maior clube em Portugal, com imensa história. É um clube que pensa sempre em vencer e o futebol feminino é uma equipa vencedora. Já conheci algumas pessoas da equipa técnica e estou ansiosa por começar", começou por dizer, antes de assumir que espera ajudar o Benfica a conquistar títulos para o seu Museu."Espero ajudar o Benfica a conquistar mais títulos, a ser bem-sucedido e a vencer. Adoro o Museu, porque mostra o quão bom e bem-sucedido o clube tem sido. É incrível ver este Museu com tantos troféus. Os meus objetivos são melhorar como jogadora e trabalhar bem com esta excelente equipa", acrescentou."Sempre quis jogar numa equipa que participasse na Liga dos Campeões e esta é uma ótima oportunidade para cumprir esse sonho."