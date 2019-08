Benfica contrata guarda-redes para a equipa feminina

A guarda-redes brasileira Ana Lúcia, conhecida por Dida no mundo do futebol e que representava os islandeses do IF Grótta, assinou por uma época pelo Benfica, anunciou esta quarta-feira o clube da Luz."Não há como explicar a sensação de estar a vestir as cores de um clube tão grande como o Benfica. Até chorei de emoção por estar aqui. É um sonho de criança poder vestir esta camisola", disse Dida, em declarações aos canais de comunicação do clube.Ana Lúcia Nascimento dos Santos, de 28 anos, recordou que a alcunha surgiu quando, mais nova, defendeu uma grande penalidade e os brasileiros começaram a chamar-lhe Dida, numa analogia ao guarda-redes Nelson de Jesus da Silva, também conhecido por Dida."Eu acompanhava bastante o percurso do Luisão, do Júlio César e agora, mais recentemente, no futebol feminino, a Darlene e as outras jogadoras brasileiras com quem já joguei no passado", disse Dida, referindo-se às suas referências no futebol.A guarda-redes Dida vai envergar a camisola 12, juntando-se de imediato aos trabalhos do grupo às ordens do técnico Luís Andrade, que já tinha a brasileira Dani Neuhaus e a jovem Adriana Rocha como opções para a baliza.