O Benfica vai defrontar o Apollon, do Chipre, na 2.ª eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões feminina. O sorteio foi realizado esta sexta-feira.A primeira mão será disputada a 10 ou 11 de outubro e a segunda a 18 ou 19 do mesmo mês. O vencedor desta eliminatória tornar-se-á uma das sete equipas provenientes do Caminho dos Campeões a juntar-se a Barcelona, Lyon, Bayern Munique e Chelsea, as únicas equipas com acesso direto à fase de grupos da competição.Na 1.ª eliminatória, disputada no Benfica Campus, as encarnadas golearam na meia-final do Grupo 6 as norte-irlandesas do Cliftonville (8-1) e, na final, as letãs do SFK Riga (4-0), apurando-se para a fase que agora vai disputar.