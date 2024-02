Benfica defronta o Lyon nos quartos de final da Liga dos Campeões

O Benfica vai defrontar o Lyon nos quartos de final da Liga dos Campeões feminina, ditou o sorteio realizado esta terça-feira em Nyon. A equipa de Filipa Patão joga a primeira mão em casa, a 19 ou 10 de março, e a segunda no reduto das gaulesas, a 27 ou 28 do mesmo mês.Se as encarnadas vencerem a eliminatória frente às francesas, defrontarão o vencedor do jogo entre o BK Häcken e o PSG nas meias-finais. A final está agendada para 25 de maio em Bilbau.Recorde-se que é a primeira vez que uma equipa portuguesa está nesta fase da competição.(1) Sk Brann (Noruega) vs Barcelona (Espanha)(2) Benfica (Portugal) vs Lyon (França)(3) Ajax (Holanda) vs Chelsea (Inglaterra)(4) BK Häcken (Suécia) vs PSG (França)