Benfica despede-se de Cloé Lacasse

O Benfica emitiu este domingo um comunicado a dar conta que chegou a acordo para a transferência de Cloé Lacasse, avançada canadiana que representou os encarnados nas últimas quatro temportadas. Embora o clube da Luz não tenha revelado o novo destino da jogadora,já tinha adiantado que"O clube agradece o percurso trilhado em comum com a futebolista que chegou à Luz no início de 2019/20 e que deixa uma marca muito forte em Portugal e nos benfiquistas, com 131 jogos realizados de águia ao peito e 102 golos marcados. Ao longo de quatro temporadas desportivas, Cloé conquistou três campeonatos, três Taças da Liga e duas Supertaças de Portugal", explica o Benfica. "A atacante canadiana fica também ligada às três primeiras presenças na Liga dos Campeões, em que a equipa feminina de futebol do Sport Lisboa e Benfica adquiriu estatuto europeu."Lacasse viaja terça-feira, ao serviço da seleção do Canadá, para a preparação do próximo Campeonato Mundial, que terá lugar na Austrália e Nova Zelândia a partir de 20 de julho. "Iniciará, depois, uma nova etapa do seu percurso profissional, concretizando o sonho de jogar numa das melhores ligas femininas do mundo, desafio para o qual o Benfica deseja as maiores felicidades", acrescentam os encarnados.