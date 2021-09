Benfica esclarece lesão de Catarina Amado após dérbi com o Sporting

Catarina Amado foi transportada para o hospital durante o dérbi de domingo entre Sporting e Benfica (5-1) na sequência de um choque com Marta Ferreira, jogadora das leoas, e o Benfica comunicou esta manhã a lesão da lateral-direita: "trauma na face". "Foi transportada ao hospital e realizou exames complementares de diagnóstico que não revelaram alterações", precisam os encarnados no boletim clínico disponibilizado no site oficial.





No boletim constam ainda Sílvia Rebelo (lesão muscular da face anterior da coxa direita), Adriana Rocha (lesão ligamentar no cotovelo direito) e Amélia Silva (mantém protocolo de reabilitação, após a ligamentoplastia no ligamento cruzado anterior, realizada em março).