Benfica faz história e alcança fase de grupos da Champions feminina

O Benfica assegurou esta quinta-feira o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões feminina, ao derrotar no Seixal as holandesas do Twente por 4-0, isto depois de ter empatado a um na partida disputada na Holanda. Cloé Lacasse, com três golos (43', 50' e 72'), acabou por ser a grande figura da partida, que teve ainda um golo de Nycole Raysla, aos 47'.





A formação encarnada avança agora para uma fase de grupos em estreia nesta prova, com 16 equipas divididas em quatro grupos, com jogos em casa e fora, onde se apuram os dois primeiros classificados. Garantir um lugar na fase de grupos assegura, de imediato, uma verba mínima de 400 mil euros para os cofres da Luz e faz com que o Benfica seja o primeiro clube português a disputar esta fase no novo modelo competitivo.As águias entram no pote 4 do sorteio da fase de grupos e sabem desde já que terão pela frente alguns dos tubarões do futebol feminino, a começar pelo Barcelona, o campeão em título, mas também Paris SG, Bayern Munique, Chelsea ou Lyon.