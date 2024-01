Benfica faz história e apura-se pela primeira vez para os quartos de final da Champions feminina

Está feita história no futebol feminino português. O Benfica apurou-se de forma inédita para os quartos de final da Liga dos Campeões, tornando-se também a primeira equipa portuguesa a alcançar a façanha e logo na quarta participação do emblema da Luz na principal competição de clubes na Europa.As comandadas de Filipa Patão, que precisavam de ganhar ou no mínimo alcançar o mesmo resultado que o Frankfurt nesta 5ª jornada da Champions, só empataram (2-2) frente ao Rosengard, na Suécia, mas acabaram por beneficiar da derrota (0-2) do Eintracht Frankfurt diante do Barcelona e garantiram, assim, o 2º lugar do grupo A.