Benfica garante contratação de Maria Negrão

Maria Negrão é reforço do Benfica para as próximas três temporadas (até junho de 2024). A jovem médio, de apenas 17 anos, representou o Famalicão em 2020/21 e participou num total de 24 jogos, entre Liga BPI (22) e Taça da Liga (2), marcando ainda três golos.





Formada no SC Porto, a internacional jovem portuguesa, considerada uma das maiores promessas do futebol português, chegou ao Famalicão em 2019/20 e é agora aposta das águias para a equipa principal."É um grande orgulho poder vestir a camisola do Benfica. Estou feliz por poder representar um emblema tão grande", afirmou à BTV Maria Negrão, que, apesar de ainda não ter qualquer internacionalização A por Portugal, já foi convocada pelo selecionador Francisco Neto.