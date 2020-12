Benfica gasta 2 milhões de euros/ano com equipa feminina e compara com as melhores

A equipa de futebol feminino do Benfica defronta esta quarta-feira, no Seixal, o Chelsea, uma das melhores equipas femininas, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga dos Campeões, depois de terem vencido nas rondas anteriores as gregas do PAOK (3-1) e as belgas do Anderlecht (2-1). Um jogo que despertou a curiosidade dos ingleses, que apresentam a equipa portuguesa como um caso de sucesso: três anos apenas passaram entre a estreia da equipa na 2.ª divisão e a disputa da Liga dos Campeões.





"Ter uma equipa de futebol feminino era imprescindível", refere o vice-presidente Fernando Tavares ao 'Goal', admitindo que quer levar o Benfica a ser um dos maiores clubes também no que diz respeito ao futebol feminino."Esta é uma equipa profissional que nos custa 2 milhões de euros por ano", revela o dirigente encarnado, sublinhando o grande investimento do clube encarnado:"Para a dimensão portuguesa, este é um projeto enorme, enorme, não muito diferente do tipo de orçamento que Atlético Madrid ou Barcelona têm para as suas equipas femininas. E isto só vem mostrar o nível de apoio que estamos a tentar dar à equipa."Para Fernando Tavares a formação de jovens jogadoras é o caminho a seguir: "Criar uma academia, como a que fizemos para os homens, é muito importante ", diz, sublinhando: "temos cinco jogadoras que começaram connosco nos sub-17 e que já estão na equipa principal."Quanto ao jogo desta quarta-feira, o dirigente admite que será muito complicado, mas a ambição é a chave do sucesso: "A partida com o Chelsea vai ser muito difícil para nós, mas acredito que daqui a quatro, cinco anos, estaremos ao mesmo nível. Acredito que será possível colocar o Benfica no top 16 da Europa, ou mesmo no top 8."Atualmente no ranking da UEFA, o Chelsea está no sétimo lugar, já o Benfica é 68.º.