Benfica goleado pelo Chelsea na 1.ª mão dos 16-avos-de-final da Champions feminina

O Benfica foi goleado esta quarta-feira pelo Chelsea e ficou praticamente afastado da Liga dos Campeões feminina. Depois de terem superado duas rondas prévias, as águias chegaram ao lote das 32 melhores equipas da Europa, mas diante de uma equipa com um investimento muito superior e com outra experiência nestas andanças acabaram goleadas por 5-0.





Comandadas por Luís Andrade, as águias entraram praticamente a perder (golo de Kirby) e chegaram já ao intervalo a perder por 4-0 - com dois golos da já referida Kirby (2' e 33'), um de Bright (29') e outro de Harder (45'). No segundo tempo, England ampliou para 5-0 aos 54' e fixou o resultado final de uma partida na qual o Benfica acabou com dez elementos, em face da expulsão de Christy Ucheibe, por acumulação de cartões amarelos, aos 76'.A segunda mão desta eliminatória disputa-se dentro de uma semana, agora em solo inglês.