Benfica goleia Freamunde e avança para os oitavos de final da Taça de Portugal feminina

O Benfica eliminou esta sexta-feira o Freamunde, equipa que milita na 3.ª divisão feminina de futebol, na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. As águias asseguraram a passagem aos oitavos de final da competição após um resultado expressivo (6-0), num jogo em que a treinadora Filipa Patão optou por dar oportunidade às jogadoras mais jovens e menos utilizadas do plantel.A equipa da casa aguentou até à meia hora sem sofrer, apesar da pressão das encarnadas. Contudo, as oportunidades acumularam-se e Marta Cintra viria a abrir mesmo o marcador (30'), numa primeira parte que contou ainda com um golo da jovem Lara Martins (45'+2). Matilde Silva ampliou a vantagem das águias já no segundo tempo (64'), com Cintra a bisar aos 75' e Marie Alidou a apontar dois golos num espaço de três minutos (77' e 80').