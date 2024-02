Benfica: golo de Marie Alidou ao E. Frankfurt eleito o melhor da fase de grupos

Marie Alidou é a autora do melhor golo da fase de grupos da presente edição da Liga dos Campeões feminina. O tento anotado pela avançada canadiana do Benfica na vitória sobre as alemãs do Eintracht Frankfurt (1-0), na Luz, a 14 de dezembro do ano passado, reuniu o maior número de votos dos adeptos no site da UEFA.A atacante de 28 anos terminou a fase de grupos com 4 golos e foi uma das figuras da equipa de Filipa Patão, que atingiu pela primeiras vez os quartos de final da prova, fase na qual vai medir forças com as francesas do Lyon.