Benfica instaura inquérito interno sobre incidente na Supertaça feminina

O Benfica já tem um inquérito interno a decorrer no sentido de apurar responsabilidades no incidente que envolveu um elemento da equipa técnica dos encarnados e uma jogadora do Sp. Braga no jogo do último sábado, que ditou a passagem das águias à final da Supertaça de futebol feminino após o triunfo nos penáltis.A guarda-redes suplente das minhotas, quando se dirigia para a zona de aquecimento, deparou-se com um dos treinadores de guardiãs do Benfica que se colocou à sua frente , barrando-lhe a passagem.sabe que os encarnados já pediram desculpas ao Sp. Braga e às suas jogadores, garantindo que aquilo que se passou no Seixal não vai passar em branco. Segundo fonte dos encarnados, "os dirigentes do clube da Luz não se revêm neste tipo de atitudes que podem dar a entender qualquer tipo de comportamento anti-desportivo".