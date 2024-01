Benfica já conhece as 'feras' que pode encontrar nos 'quartos' da Champions

O Benfica defronta esta quarta-feira o Barcelona, no Seixal, e já conhece os 'tubarões' que pode encontrar nos quartos-de-final da Liga dos Campeões feminina, sabendo que evita o reencontro com as catalãs detentoras do título na próxima ronda.Depois de garantir umpara a etapa a eliminar, passando a fase de grupos, as encarnadas, que já garantiram o segundo lugar no Grupo A e respetivo apuramento para a fase seguinte, defrontarão uma das equipas que terminem como primeiras classificadas os restantes grupos.Assim, as comandadas de Filipa Patão podem ter pela frente as francesas do Lyon, campeãs gaulesas e uma das equipas mais tituladas na Champions feminina, ou do PSG, que tem feito um forte investimento no futebol feminino, ou as campeãs inglesas do Chelsea, sendo as blues das equipas mais poderosas em termos financeiros e desportivos da prova.No lote das segundas classificadas, seguem com o Benfica equipas como as norueguesas do Brann, as holandesas do Ajax e as suecas do BK Hacken.O sorteio dos quartos-de-final está marcado para as 13 horas de 6 de fevereiro e terá lugar nas intalações da UEFA, em Nyon, na Suíça, ficando as águias a conhecer as próximas adversárias na Champions, sendo também determinado o emparelhamento das meias-finais. A final será disputada no San Mamés, em Bilbau, Espanha.Além histórica campanha na atual edição da Champions, o Benfica também tem superado todas as expectativas em. As águias já amealharam cerca de 850 mil euros: 545 mil pela presença na fase grupos; as duas vitórias e 2 empates alcançados geraram mais 134 mil € (50 mil por vitória e 17 mil por empate), sendo que a passagem aos 'quartos' vale mais 160 mil €. Mediante o resultado com o Barcelona e nos dois jogos dos quartos-de-final, as contas podem ser ainda mais avultadas.